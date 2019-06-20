سعيدة : العثور على أزيد من 36 كلغ من الكيف داخل مسكن بارون مخدرات بأولاد خالد

في إطار محاربة الجريمة بمختلف أشكالها في القطاع الحضري

تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بامن ولاية سعيدة مساء اليوم الخميس من حجز كمية معتبرة تقدر بــ:36.5 كيلوغرام.

حيث تم العثور على الكمية المذكورة من الكيف المعالج من داخل مسكن في طور الإنجار والبناء بمنطقة عين تغات بإقليم بلدية اولاد خالد في سعيدة.

وهذا بعد التنسيق المحكم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة.

على إثر ذلك تم اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة مع إنجاز ملف قضائي لتقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.