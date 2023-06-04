سعيدة: العثور على جثث 4 أشخاص جرفتهم سيول الأمطار

تمكنت مصالح الحماية المدنية من العثور على الأشخاص المفقودين منذ أمس جراء السيول التي اجتاحت ولاية سعيدة.

وحسبما أكدته مصالح الحماية المدنية، بخصوص المفقودين جراء الفيضانات التى شهدتها ولاية سعيدة ليلة أمس. تم العثور على جثة مفقود، و بعد عملية البحث و التمشيط الواسعة تم صبيحة اليوم العثور على جثتين. الأولى لطفل يبلغ من العمر 12سنة ينحدر من قرية سيدي ميمون بلدية عين السلطان دائرة اولاد ابراهيم. تم العثور علية بمنطقة الرفافسة التابعة لبلدية عوف داىرة معسكر.

كما تم العثور على الضحية الثانية يبلغ من العمر 37 سنة ينحدر من منطقة بخالد بلدية اولاد ابراهيم. تم العثور علية في منطقة حشاد قرية خريشفة بلدية اولاد ابراهيم. بالإضافة كذلك إلى العثور على جثة الفتاة البالغة من العمر 17 سنة.