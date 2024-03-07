سعيدة: الـ BMPJ تحجز 5100 قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سعيدة ، نهاية الأسبوع الفارط من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 سنة عن قضية الحيازة والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية قصد البيع.

الأبحاث والتحريات أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما ، ليتم ضبط وحجز بحوزتهما على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 5100 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، بالإضافة إلى 45 غرام من المخدرات (كيف معالج) ومبلغ مالي قدر بـأزيد من 33 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

بعد إتمام الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة.