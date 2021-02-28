ألقت مصالح أمن ولاية سعيدة، القبض على رعية سوري انتحل مهنة طبيب أسنان ونصب على ضحاياه.

ويتابع المتهم بجنحة ممارسة لمهن الصحة بطريقة غير شرعية، فتح أو استغلال مؤسسة صحية دون ترخيص.

بالإضافة الى جنحة انتحال مهنة منظمة قانونا أو صفة حددت السلطة شروط منحها، جنحة النصب.

زكان الموقوف يقوم بمهنة تركيب أطقم الأسنان والترميم والتنظيف بجميع أشكاله، وكذا النصب والاحتيال على ضحاياه.

وحسب أمن الولاية، فإن المتورط بهذه الجنح المدعو جمعة حنان رعية اجنبي من جنسية سورية.

وتوجه امن سعيدة لكل شخص له معلومــات للتقرب من مصالحه أو أقرب مقر شرطة عبر التراب الوطني أو الجهات القضائية.

وهذا لتقديم معلومات كضحايا أو شهود أو أصحاب حقوق لدى المشتبه فيه المعني بالإعلان.