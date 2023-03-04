سعيدة.. انقاذ 5 اشخاص جراء استنشاقهم لأحادي اكسيد الكربون

سجلت مصالح الحماية المدينة و المتمثلة في الوحدة الثانوية عين الحجر تدخلها في حدود الساعة 20سا و10د من مساء اليوم من اجل انقاذ 5 اشخاص من عائلة واحدة.

وذلك بحي 40 مسكن بلدية عين الحجر، وتتراوح اعمارهم بين 4 و 41 سنة جراء تعرضهم لاستنشاق غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، حيث تعرضو لضيق في التنفس.

ليتم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى عين الحجر.

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