سعيدة: برنامج ثقافي متنوع خاص بيناير

نظمت إدارة دار الثقافة مصطفى خالف، لولاية سعيدة، برنامجا ثقافيا وفنيا متنوعا بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الأمازيغية يناير 2970، انطلاقا من يوم غد الخميس.

وحسب ما أفاد به مدير هيئة الثقافة، اليوم الأربعاء، يتضمن البرنامج الثقافي والفني الثري الذي يمتد على مدار أسبوع كامل، عرض ثلاث أفلام أمازيغية.

وأوضح زواوي محمد، أنّ الأفلام تتمثل في “سي ادير بن الأمازيغ” للمخرج سي الهاشمي عصاد، و “ايغيسي” للمخرج مرزوق فيد الله، الى جانب” لالا فاطمة نسومر” للمخرج بلقاسم حجاج.

سيشهد البرنامج عرضا لروبورتاج مصور حول طريقة احتفال سكان منطقة سعيدة برأس السنة الأمازيغية.

وستنظم بالمناسبة معارض بدار الثقافة تشمل معرض للكتب الأمازيغية والأكلات والحلويات التقليدية والبقول الجافة المستعملة في احتفالية يناير .

كما تشمل الاحتفالية، الألبسة القبائلية والمحلية والحلي والأفرشة والزرابي والنحاس والحلفاء واللوحات الزيتية التي تبين التراث الأمازيغي وفقا لنفس المصدر.