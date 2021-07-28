سعيدة: تحويل المبالغ مالية المخصصة لتهيئة مقر الولاية ومقر المجلس الشعبي الولائي لاقتناء محطة لتوليد الاكسجين

في ظل التطورات التي تشهدها بلادنا مع تسجيل إرتفاع في عدد المصابين بوباء فيروس كورونا كوفيد 19.وبإتفاق بين والي الولاية و رئيس المجلس الشعبي الولائي تم تحويل المبالغ المالية التي كانت مخصصة لتهيئة مقر الولاية ومقر المجلس الشعبي الولائي ضمن الميزانية الإضافية للولاية لإقتناء محطة لتوليد الأوكسجين لفائدة المؤسسة الإستشفائية أحمد مذغري.

وعليه فقد تم إعطاء تعليمات فورية لمصالح مديرية الإدارة المحلية للشروع بداية من تاريخ يوم الغد الخميس 29 جويلية 2021 في الترتيبات اللازمة والاجراءات القانونية لإقتناء المحطة المذكورة في الأجال الزمنية القريبة جدا.