سعيدة.. تسجيل صعوبات في حركة سير المركبات على هذه الطرقات

أخبار الجزائر
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سعيدة.. تسجيل صعوبات في حركة سير المركبات على هذه الطرقات
بقلم نادية بن طاهر

تم تسجيل صعوبات كبيرة في حركة السير بعدد من الطرق الوطنية، جراء التساقط الكثيف للثلوج ليلة أمس السبت.

وحسب ما نقله موقع التلفزيون العمومي، عن مديرية الأشغال العمومية، فإن تساقط الثلوج أدى إلى تسجيل “شلل كلي” في حركة سير المركبات.

ويتعلق الأمر بالطريق الوطني رقم 6، في شطره الرابط بين بلدية بوراشد “سعيدة” والبيض.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 104 بين بلدية مولاي العربي “سعيدة”، وسيدي بلعباس.

كما تم تسجيل صعوبات كبيرة في حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 92 في شطره الرابط بين بلدية يوب “سعيدة” وسيدي بلعباس.

وكذا الطريق الوطني رقم 94 بين بلدية أولاد ابراهيم “سعيدة”، بولاية تيارت.

ويعكف أعوان الصيانة لمديرية الأشغال العمومية مع عناصر الحماية المدنية وعمال البلديات على فتح هذه المحاور الطرقية.

هذا وأدى تساقط الثلوج، إلى تسجيل انقطاعات وصعوبات كبيرة في حركة السير عبر المسالك الريفية والطرقات البلدية.

ويتعلق الأمر بكل من بلديات الحساسنة ويوب وسيدي بوبكر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=943069

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