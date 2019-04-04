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سعيدة.. تسليم حديقة 5 جويلية نهاية الشهر المقبل

أخبار الجزائر
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سعيدة.. تسليم حديقة 5 جويلية نهاية الشهر المقبل
بقلم مصطفى.ق

يرتقب أن يتم الانتهاء من أشغال تهيئة الحديقة العمومية 5 جويلية 1962  بمدينة سعيدة نهاية شهر ماي القادم.

هذه الحديقة العمومية التي تتواجد بوسط مدينة  سعيدة وتتربع على مساحة 6 هكتارات، ستشهد انجاز 3 ملاعب لكرة القدم بأرضية  معشوشبة اصطناعيا و ملعب لكرة اليد ومضمار طوله 2 كلم لممارسة رياضة العدو.

كما سيتضمن ذات الفضاء الترفيهي وضع شبكة إنارة عمومية بتقنية ” لاد ” و انجاز 3 أكشاك تجارية و نافورة ومساحات خضراء وحظيرة للسيارات تتسع لأزيد من  60 مركبة.

وتم تخصيص 60 مليون دج لهذه العملية التي انطلقت أشغالها شهر سبتمبر الماضي  وتشرف على متابعتها مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء.

وستساهم هذه العملية في توفير مرفق لراحة العائلات و تحسين الوجه الحضري لعاصمة الولاية.


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