سعيدة: تفكيك جماعة أشرار تحترف النصب والإحتيال عبر فيسبوك والسرقة بالتهديد

تمكن عناصر الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية سعيدة، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 25 سنة.

وتورط الموقوفون الثلاثة في قضية النصب والاحتيال على الأشخاص عبر فيسبوك، بالإضافة إلي السرقة تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء.

وتعود وقائع القضية نهاية الأسبوع الماضي عندما تقدم شخصين يبلغان 26 سنة و33 سنة يقطنان بولايات أخرى لرفع شكوى.

ورفع الضحيتان شكوى ضد شخص نصب عليهما، حيث وعد الضحية الأولى باقتناء مركبة، ووعد الثاني اقتناء محركين خاصين بسقي الأراضي.

وأسفرت نتائج التحقيق أن المشتبه فيه الرئيسي يقوم بعرض ورقة نقدية من فئة 2000دج صحيحة عبر تقنية المتجر و يروج أنها مزورة.

وبعد التواصل مع الضحايا، يضع تحت تصرفهما رقمه الهاتفي للاتصال والاتفاق على استبدال أموال معتبرة مزورة، بمبالغ غير مزورة يدفعها الضحيتين.

وتم استدراج الضحيتين إلي سعيدة بحي الصومام، وسلب منهما بالاستعانة مع مشتبه فيهما آخرين مبالغ مالية تحت التهديد بأسلحة بيضاء .

وقامت عناصر الأمن الحضري الثالث بتكثيف التحقيق وتوقيف 3 أشخاص وتقديمهم إلي العدالة، حيث صدر في حقهم أمر إيداع.