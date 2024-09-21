سعيدة: تفكيك شبكة إجرامية للمتاجرة بالمخدرات

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي أعمر في سعيدة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تقوم بالمتاجرة بالمخدرات بعدة ولايات من الجهة الغربية للوطن.

وحسب بيان لذات المصلحة، تمت العملية أثناء قيام أفراد فرقة الدرك الوطني بسيدي أعمر بدورية عبر الإقليم. مع وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 06، الرابط بين ولايتي سعيدة ومعسكر.

أين تم توقيف سيارة سياحية، بمخرج دوار الدواحة ببلدية سيدي أعمر، على متنها شخصان.

وبعد مراقبة وثائق السيارة، وتفتيشها تفتيشا دقيقا، تم العثور في التجاويف الخلفية للسيارة على كمية من المخدرات “كيف معالج”.

وقدر وزن المخدرات الموجودة، بـ 03 كلغ على شكل 6 رزم، وعلى الفور تم توقيف الشخصان المشتبه فيهما وإقتيادهما إلى الفرقة.

ومواصلة للتحقيق، تم تمديد الإختصاص إلى عدة ولايات، وأسفرت العملية على توقيف شخصان. وحجز مبلغ مالي معتبر من عائدات المتاجرة. والتي كانا بصدد دفعها مقابل إستلام الشحنة من المخدرات السالفة الذكر.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 سنة إلى 45 سنة من بينهم إمرأة. مع تحديد هوية شخص آخر لا يزال في حالة فرار.

كما تم حجز 3 كلغ من المخدرات “كيف معالج”، ومبلغ مالي قدره 125 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة بالمخدرات.

فيما تم حجز مركبتين “سيارة سياحية وشاحنة”، ونظارة ميدانية نهارية، و4 هواتف نقالة.

هذا وسيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة. من أجل جناية القيام بطريقة غير شرعية بحيازة ونقل وتخزين المخدرات “كيف معالج” قصد المتاجرة.