سعيدة.. توقيف جمعية أشرار مختصة في نبش القبور

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية سعيدة، من توقيف شبكة إجرامية منظمة تحترف نبش القبور بالمقابر المسيحية.

وتتألف الشبكة من أربعة أشخاص، ثلاثة منهم ينحدرون من ولاية سيدي بلعباس، أين تم ضبطهم متلبسين بالجرم المنسوب لهم والمتمثل في جنحة السرقة بتوافر ظرفي الليل والتعدد وإستعمال وسيلة نقل وجنحة إنتهاك حرمة الموتى.

ومن خلال التحقيقات والإعتراف الصريح للموقوفين، وكونهم مزودين بعتاد الحفر ونبش القبور، تم إنجاز ملف قضائي وتقديمهم لدى النيابة المختصة إقليميًا أين صدر في حقهم الإيداع في الحبس مع الإستمرار في التحقيقات المعمقة لتوضيح بقايا الشبكة الإجرامية.