سعيدة.. توقيف شبكة تستغل بنت قاصر تبلغ 11 سنة لترويج المهلوسات

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسعيدة من توقيف شبكة إجرامية تقوم بترويج الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية. كما أشارت المصادر، إلى أنه تم توقيف أشخاص من بينهم امرأتان كانتا تستغلان فتاة قاصر تبلغ 11سنة.

في حين، أسفرت العملية، عن حجز أكثر من 950 قرص من المهلوسات. وتوقيف 3 أشخاص ضمن شبكة إجرامية من بينهم امرأتان كانتا تقومان باستغلال قاصر تبلغ من العمر 11 سنة في ترويج هذه المهلوسات.

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كما تمكنت عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بمعسكر، من توقيف شبكة مكونة من شخصين، وحجز كمية من الاقراص المهلوسة قدرت إجمالا ب 122 قرص مهلوس في عمليتين متفرقتين.

وتم حجز من خلال العملية الأولى 60 قرصا مهلوسا، جاءت بناءا على معلومات تلقتها عناصر الأمن. مفادها قيام المشتبه فيه بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة.

وعليه تم إعداد خطة أمنية محكمة وتتبع تحركاته، أين تم توقيفه وسط مدينة معسكر متلبسا بحيازة 60 قرص مهلوس. ومبلغ مالي من عائدات عملية الترويج.

وفي عملية ثانية تم توقيف مشتبه فيه أخر وبحوزته 62 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع، كانت مخبأة بمسكنه العائلي. وبعد اخذ اذن بالتفتيش، من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر.

وقد حول المشتبه فيهما الى مقر الامن الحضري، بعد إستفاء كامل اجراءات التحقيق. كما تم انجاز اجراء قضائي ضدهما وقدما بموجبه الى العدالة لمحاكمتهما.