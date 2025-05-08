سعيدة: توقيف شخص حرّض على ترويج المخدرات عبر الفايسبوك

تمكّنت فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية بأمن ولاية سعيدة من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة. إثر تورطه في قضية التحريض على ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية عبر منصة التواصل الإجتماعي.

تعود حيثيات القضية إلى انتشار مقطع فيديو عبر منصة فايسبوك، يظهر فيه المشتبه فيه وهو يقوم بالتحريض على ترويج هذه المواد. مستخدمًا تقنية البث المباشر والعرض العلني بما يهدد النظام والأمن العام ويمس بالمصلحة الوطنية.

وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد المعني. قدم بموجبه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سعيدة.

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