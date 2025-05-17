سعيدة: توقيف شخص وضبط أزيد من 14 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن دائرة سيدي بوبكر بأمن ولاية سعيدة، بحر هذا الأسبوع، من توقيف شخص (01)، وضبط أزيد من 14 ألف و222 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ.

تمت العملية بعد أن تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لذات أمن الدائرة من كشف المخطط الإجرامي للمشتبه فيه. البالغ من العمر 41 سنة، والمتمثل في نقل كمية من المؤثرات العقلية، على متن سيارة نفعية. بغرض تمريرها نحو الولايات الداخلية للوطن عبر ولاية سعيدة، ليتم توقيفه بمدخل مدينة سيدي بوبكر. مع إخضاع المركبة لتفتيش دقيق أسفر عن ضبط هذه الكمية من المؤثرات العقلية، التي كانت مخبأة بإحكام داخل خزان الوقود.

هذه العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت أيضا عن ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية. قدر بـ 22 مليون سنتيم و 7500 دج من عائدات النشاط الإجرامي.

تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة، عن قضية القيام بطريقة غير مشروعة ببيع والحصول والحيازة والعرض والشراء قصد البيع ونقل المؤثرات العقلية.

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