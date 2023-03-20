سعيدة: توقيف شخص يمارس الشعودة بمحله التجاري

تم توقيف شخص يبلغ من العمر 57 سنة تورط في قضية النصب والاحتيال عن طريق ممارسة طقوس السحر والشعوذة بمحله التجاري الخاص ببيع الأعشاب بوسط المدينة.

وتمت هذه العملية، في إطار التنسيق بين أمن ولاية سعيدة والمجموعة الإقليمية الدرك الوطني.

حيث تم حجز طلاسم وحروز وصور فوتوغرافية لعدة أشخاص وجلود حيوانات ومستحضرات. ومعدات تستعمل في السحر والشعودة ومبلغ مالي وحلي من المعدن الأصفر.

وأنجز ضد المشتبه فيه إجراء قضائي، وسيقدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة في الساعات القليلة القادمة.