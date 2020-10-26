سعيدة: توقيف مختلسي أموال عمومية بمؤسسة مطاحن الفرسان

تمكن أمن سعيدة من توقيف شخصين يبلغان 33 و38 سنة، تورطا بجنحة اختلاس أموال عمومية بمؤسسة مركب مطاحن الفرسان بسعيدة.

وقائع القضية تعود إلى الأسبوع الماضي، اثر تقدم ممثل مؤسسة مركب مطاحن الفرسان بالمنطقة الصناعية بسعيدة بشكوى أمام مصالح الأمن.

وتم تقديم الشكوى ضد عاملين بالمركب، اقترفا جرم سرقة أكياس منتوج السميد.

وكثفت مصالح الأمن الأبحاث والتحريات، كما اطلعت على فيديوهات مسجلة من كاميرات المراقبة، وكشفت مكالمات الهاتفية صادرة وواردة أثناء الواقعة.

وتم توقيف المشتبه فيهما، وبصفتهما موظفين عموميين أنجز إجراء قضائي ضدهما، بفعل اختلاس أموال عمومية.

وتم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية حيث صدر في حق المشتبه فيهما أمر إيداع.