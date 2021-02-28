سعيدة: توقيف 12 شخصا لحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية

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سعيدة: توقيف 12 شخصا لحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية
بقلم نسرين محفوف

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سعيدة في عمليات متفرقة من توقيف 12 شخصا.

وتتراوح أعمار الموقوفين بين 17 و45 سنة، تورطوا بقضايا حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات للبيع والإستهلاك الشخصي وحمل سلاح أبيض محظور.

وقائع القضية تعود إثر دوريات لعناصر الفرقة بإقليم ولاية سعيدة، أين لفت إنتباههم لأشخاص مشبوهين في أحياء مختلفة.

ليتم توقيفهم وإخضاعهم لعملية التلمس الجسدي، حيث قدر مجموع المؤثرات العقلية المضبوطة بـ 34 قرصا مهلوسا من نوع بريقابلين.

بالإضافة إلى 11 قطعة من الكيف المعالج مع حجز سلاح أبيض محظور.

وقد أنجز ضدهم إجراءات قضائية، وقدموا أمام نيابة الجمهورية، حيث صدر في حقهم أحكام متفاوتة بالحبس وغرامات مالية مع الإيداع.


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