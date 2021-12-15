سعيدة: توقيف 3 أشخاص من بينهم فتاة تورطوا في مقتل شخص
تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية سعيدة، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة تسببوا في مقتل شخص بعد ضربه باستعمال سلاح أبيض.
وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن المشتبه فيهم الموقوفين تتراوح أعمارهم مابين 21 و26 سنة. ومشتبه تورطهم في قضية الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض المفضي إلى الوفاة. راح ضحيتها شخص بعد الإعتداء عليه الأحد الفارط، على مستوى حي السلام 02 بمدينة سعيدة، من قبل المشتبه فيهم.
وأضاف البيان، أنه بعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيهم. ليتم توقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
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مصرع شاب أضرم النار في جسده أمام منزله العائلي بسعيدة!
لقيَ، أمس، شاب في العقد الثاني من عمره، مصرعه حرقا أمام منزله العائلي في حي “البرج” بسعيدة على الطريق الوطني رقم 94 الرابط بين سعيدة وسيدي بلعباس، بعدما أضرم النار في جسده لأسباب مجهولة، أين لقيَ مصرعه في الحين.
وقد تم نقل جثة الشاب الضحية من طرف الفرقة الرئيسية للحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “أحمد مدغري” بسعيدة، فيما فتحت المصالح المعنية تحقيقا في الحادث ومعرفة ملابساته.
الدرك يوقف أربعة أشخاص ويفك لغز جريمة قتل بعين فتاح
تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالغزوات ممثلة في فرقة عين فتاح بولاية تلمسان من فك لغز وجريمة قتل بشعة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجريمة راح ضحيتها أحد الأشخاص بمنطقة عين فتاح. والذي تم خنقه بسلك حديدي و ردمه في مطمورة.
بالمقابل تمكنت ذات المصالح في ظرف وجيز من توفيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم وتقديهم للعدالة.
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