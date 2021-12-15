سعيدة: توقيف 3 أشخاص من بينهم فتاة تورطوا في مقتل شخص

تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية سعيدة، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة تسببوا في مقتل شخص بعد ضربه باستعمال سلاح أبيض.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن المشتبه فيهم الموقوفين تتراوح أعمارهم مابين 21 و26 سنة. ومشتبه تورطهم في قضية الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض المفضي إلى الوفاة. راح ضحيتها شخص بعد الإعتداء عليه الأحد الفارط، على مستوى حي السلام 02 بمدينة سعيدة، من قبل المشتبه فيهم.

وأضاف البيان، أنه بعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيهم. ليتم توقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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