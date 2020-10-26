سعيدة: توقيف 5 أشخاص في جنحة إنشاء عصابة أحياء مع تجنيد طفل

تمكن عناصر الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية سعيدة من توقيف خمسة أشخاص معتادي الإجرام.

وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 15 و 32 سنة، تورطوا في جنحة إنشاء عصابة أحياء مع تجنيد طفل.

بالإضافة الى المشاجرة في الطريق العام، الإخلال بالسكينة العامة مع إحداث ضوضاء ليلية مع تخريب ممتلكات الغير.

وقائع القضية تعود لنهاية الأسبوع الماضي اثر تلقي نداء مفاده وقوع شجار بحي السلام 02 / 500 مسكن بين عصابتين.

ومن بينهم قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، ليتبين انهم كانوا في شجار بأسلحة بيضاء بالطريق العام في ساعات متأخرة من الليل.

حيث تم توقيف المشتبه فيهم وعرضهم على الطبيب الشرعي، وأثبتت التقارير الطبية عجز للعمل لمجملهم.

وتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وقدموا أمام وكيل الجمهورية لدي محكمة سعيدة حيث صدر في حقهم امر ايداع .