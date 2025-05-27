سعيدة.. توقيف امرأة ورجل وحجز أزيد من 30 كلغ من الكيف

تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بسعيدة، من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدِّرَت بـ 30 كيلوغراماً و200 غرام.

العملية تمت أثناء قيام أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بسعيدة بدورية على الطريق الوطني رقم 06 مع وضع نقاط مراقبة.

ليتم توقيف سيارة أجرة قادمة من إحدى ولايات الجنوب متوجهة إلى ولاية الجزائر العاصمة. كان على متنها سائقها، وامرأة وأولادها جالسون بالمقاعد الخلفية للتمويه.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية، لفت انتباه أفراد الخدمة ارتباك السائق، ليتم تفتيش المركبة تفتيشا دقيقا بالاستعانة بالثنائي السينوتقني اختصاص مخدرات.

وأسفرت العملية عن العثور على كمية من الكيف المعالج كانت مخبأة داخل صندوق حديدي مثبت بإحكام أسفل هيكل المركبة.

كما تم حجز 30 كلغ و200 غ من الكيف المعالج، 8 أقراص مهلوسة نوع بريغابالين 300 ملغ، سيارة نفعية، مبلغ مالي مقدر بـ: 10 آلاف دج و3 هواتف نقالة.

مكنت العملية من توقيف شخصين (امرأة ورجل)، و5 آخرين في حالة فرار تتراوح أعمارهم ما بين 37 و65 سنة.