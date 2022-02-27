سعيدة..حادث مرور يودي بحياة سائق سيارة بالطريق الوطني رقم 6
خلف حادث مرور، امسية اليوم، وفاة سائق سيارة يبلغ من العمر 64 سنة بالطريق الوطني رقم 6 الرابط بين سعيدة وبلدية سيدي أعمر.
وتمثل هذا الحادث في اصطدام سيارة من نوع clio ترقيم 40 وشاحنة sonacom ترقيم 48
هذا ولفظ هذا الشخص انفاسه اتناء نقله الى مستشفى سيدي بوبكر.
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لقي 8 أشخاص وأصيب 407 آخرون بجروح، في حوادث مرور وقعت خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعدة ولايات من الوطن.
و حسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية اليوم السبت، فقد تدخلت ذات المصالح من أجل إسعاف 27 شخصا كانوا يعانون من صعوبة في التنفس جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون (CO) .
والمنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات المياه داخل منازلهم، وذلك بولايات قسنطينة، أم البواقي، عنابة، المدية والجلفة.
كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر التراب الوطني بخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), بـ28 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين.
تحثهم من خلالها على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، إضافة إلى القيام بـ31 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة، إلى جانب
المجمعات السكنية والشوارع.
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وفاة 18 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع
كما لقي 18 شخصا حتفهم في حوادث مرور متفرقة، وقعت بالمناطق الحضرية للوطن خلال أسبوع.
و في هذا السياق سجلت مصالح الأمن الوطني في بيان لها اليوم الخميس، وفاة 18 شخصا وجرح 409 آخرين.
وهذا في 352 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من الشهر الجاري،
واضاف البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ -20 حادثا.
وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ -33 جريح، مع ارتفاع عدد الوفيات بـ +4 حالات.
كما تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97%.
وهذا نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، والإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة،
إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.
في هذا الإطار، جدّدت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.