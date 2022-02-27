سعيدة..حادث مرور يودي بحياة سائق سيارة بالطريق الوطني رقم 6

خلف حادث مرور، امسية اليوم، وفاة سائق سيارة يبلغ من العمر 64 سنة بالطريق الوطني رقم 6 الرابط بين سعيدة وبلدية سيدي أعمر.

وتمثل هذا الحادث في اصطدام سيارة من نوع clio ترقيم 40 وشاحنة sonacom ترقيم 48

هذا ولفظ هذا الشخص انفاسه اتناء نقله الى مستشفى سيدي بوبكر.

طالع ايضا:

لقي 8 أشخاص وأصيب 407 آخرون بجروح، في حوادث مرور وقعت خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعدة ولايات من الوطن.

و حسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية اليوم السبت، فقد تدخلت ذات المصالح من أجل إسعاف 27 شخصا كانوا يعانون من صعوبة في التنفس جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون (CO) .

والمنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات المياه داخل منازلهم، وذلك بولايات قسنطينة، أم البواقي، عنابة، المدية والجلفة.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر التراب الوطني بخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), بـ28 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين.

تحثهم من خلالها على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، إضافة إلى القيام بـ31 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة، إلى جانب

المجمعات السكنية والشوارع.

طالع أيضا:

وفاة 18 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع