 سعيدة: حجز أكثر من 1650 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية سعيدة، من حجز 1656 وحدة من المشروبات الكحولية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد جاءت العملية في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها. واستغلالا لمعلومة مفادها قدوم شاحنة مشبوهة من المحطة البرية بإتجاه حي السلام 02 بسعيدة. ليتم تكثيف الأبحاث حيث تم توقيفها بحي السلام 02 . وبعد تفتيشها تم العثور على 1656 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع.

وقد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 45 سنة مع حجز الشاحنة. التي كانت تستعمل في نقل المشروبات الكحولية. فيما لا يزال شركائه الثلاثة في حالة فرار. وقد أنجز ضد المشتبه فيه إجراء قضائي ضده وقدم أمام نيابة الجمهورية حيث صدر في حقه أمر إيداع.