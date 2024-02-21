سعيدة: حجز 2965 قرص مهلوس و 950 غرام من الكيف المعالج

تمكنت عناصري امن دائرة سدي بوبكر بأمن ولاية سعيدة ، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم إمرأة تتراوح أعمارهم مابين 35 و 42 سنة عن قضية الحيازة والترويج للمخدرات و المؤثرات العقلية.

العملية تمت بعد وضع حاجز أمني على مستوى المدخل الجنوبي لمدينة سيدي بوبكر. حيث تم توقيف حافلة لنقل المسافرين من أجل إجراء عملية تفتيش ومراقبة ركابها، مكنت العملية من ضبط إمرأة بحوزتها كمية من المؤثرات العقلية قدر عددها بـ 2965 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ مع توقيف شخص آخر كان برفقتها.

بعد التحقيق تم تحديد هوية المشتبه فيه الثالث الذي ينحدر من إحدى ولايات الجنوب الغربي للوطن. أين تم توقيفه و حجز بحوزته على كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 950 غرام من الكيف المعالج.

بعد إتمام الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة.