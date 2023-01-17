قناة النهار سعيدة: دوار أولاد خلف .. عزلة تنموية ومعاناة منذ سنوات بقلم النهار أونلاين نشر في 17 جانفي 2023 - 23:57 شارك غرِّد أرسل 16 0 سعيدة: دوار أولاد خلف .. عزلة تنموية ومعاناة منذ سنوات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OuAFP اقرأ أيضا "مناصر الخضر :"ان شاء الله اليوم علامنا يطلع ورانا فرحانين بملعب براقي قناة النهار 13 جانفي مصالح الأمن بغليزان ينظّمون حملة مداهمة لأوكار الجـ ـريمة لتأمين إحتفالات السنة الجديدة قناة النهار 01 جانفي دلال خير: طفلة فقدت عينها اليسرى إثر حادثة إعتداء وتحتاج إلى زراعة قرنية لعودة بصرها من جديد قناة النهار 30 ديسمبر سامية طبوش: المرأة القبائلية بمئة رجل والعادات لازم نحافظوا عليهم قناة النهار 12 جانفي الشلف: توزيع سكنات ذات غرفة واحدة بوادي الفضة يثير سخط المستفيدين قناة النهار 15 جانفي طالع هابط: ولاية الجزائر تقوم بتنظيف سوق سوريكال من النفايات بعدما أصبح مفرغة عمومية قناة النهار 03 جانفي توقّع بعض الأمطار على شمال البلاد .. التفاصيل قناة النهار 01 جانفي حصاد 2022: إصلاح العدالة .. مكاسب وتحديات لتكريس دعائم سلطة قضائية مستقلة قناة النهار 31 ديسمبر زوار الشريعة بالبليدة يطالبون بتوفير المرافق الضرورية قناة النهار 04 جانفي مجمع سيفيتال يطلق تجارب أولية لزراعة الشمندر السكري في الجزائر قناة النهار 11 جانفي