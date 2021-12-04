سعيدة: عائلة “إسماعيل حملات” القاطنة بقبو تناشد السلطات لمنحها سكنا لائقا
تقطن عائلة “إسماعيل حملات” في قبو كارثي في سعيدة . كما تناشد العائلة السلطات لمنحها سكنا لائقا.
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