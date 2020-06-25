سعيدة: عودة النقل بالحافلات وسيارات الآجرة بين البلديات إبتداء من يوم الآحد

قرر والي سعيدة سعيد سعيود اليوم الخميس بإستئناف حركة النقل بالحافلات وسيارات الآجرة بين بلديات الولاية بنسبة 50% من طاقتها.

ووفق بيان لمصالح الولاية فقد تم السماح لـ 57 محل تجاري بمباشرة نشاطهم والتي صدر في حقهم قرار الغلق.

وذلك لمخالفتها الإجراءات والتدابير الوقائية المتخدة للحد من تفشي جائحة كورونا خلال فترة الحجر الصحي.

وأضاف بيان الولايةأن هذه الإجراءات تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الآحد 28 جوان 2020.

كما شددت الولاية على ضرورة إلتزام المعنيين بالإجراءات الوقائية المعمول بها، بالتقيد بالقواعد الصحية للوقاية من إنتشار الوباء ومكافحته.

وجاء هذا القرار إطار سلسلة اللقاءات الدورية للجنة الأمنية الولائية الموسعة، وحرصا على التكفل بإنشغالات وإحتياجات المواطنين مع إيجاد الحلول المناسبة لها حسب الآولويات.