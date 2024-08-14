سعيدة: غياب تام لمقاولة إنجاز 100 سكن LPA والوالي يتوعد

توجه اليوم الأربعاء أمومن مرموري والي ولاية سعيدة لكل من (عين السخونة، المعمورة والحساسنة).

البداية كانت من بلدية عين السخونة، حيث قام الوالي بمعاينة مشروع إعادة الإعتبار. لعيادة المتعددة الخدمات عين السخونة الشهيد يعقوبي محمد.

كما عاين الوالي على مستوى بلدية عين السخونة مشروع أشغال الطرقات و التهيئة الخارجية والإنارة العمومية لحي سي الحواس.

وتم تسجيل بعض الملاحظات والتحفظات بخصوص نوعية الأشغال. وعدم مطابقتها للمعايير المتفق عليها.

وأسدى الوالي تعليمات صارمة بضرورة إعادة أشغال التهيئة الخارجية. مع إحترام المعايير المتفق عليها وفق دفتر الشروط. فتح مسلك ريفي بدوار المرازيق ببلدية عين السخونة على مسافة 04كلم.

وبلدية المعمورة، عاين الوالي مشروع أشغال الطرقات والتهيئة الخارجية والإنارة العمومية بحي نجاي عبد القادر.

وشدد على ضرورة إعادة الإعتبار الطريق البلدي الرابط بين المعمورة و منطقة عمار على مسافة 3.5كلم (الشطر الأول).

وببلدية الحساسنة، عاين الوالي مشروع أشغال تهيئة وتكسية والإنارة لموقف الحافلات بمركز الحساسنة (الشطر الول).

كما عاين مشروع أشغال التهيئة الخارجية للطرقات والإنارة العمومية لحي وردي الطيب.

وفي زيارة غير مبرمجة، وقف الوالي على أشغال مشروع انجاز 100 سكن ترقوي مدعم LPA.

وأبدى إستياءه بعد ملاحظته لغياب تام لمقاولة الإنجاز، أين اعطى تعليمات لمدير السكن. بضرورة الإسراع في إتخاذ جميع الإجراءات القانونية المعمول بها. من خلال توجيه آخر إعذار للمؤسسة المنجزة و في حالة عدم الإستجابة يتم اللجوء إلى فسخ العقد مباشرة.

وشدد في تعليماته الصارمة بالإسراع في وتيرة الأشغال. وبضرورة إحترام المعايير المعمول بها في إنجاز المشاريع. وكذا آجال تسليمها مع إتخاذ الإجراءات الصارمة في حالة أي تأخر يُسجل.