سعيدة: فتح تحقيق وبائي لمعرفة أسباب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

أكد والي سعيدة أنه تقرر فتح تحقيق وبائي لمعرفة أسباب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال 10 أيام الأخيرة.

وحسب الخبر الوارد بإذاعة سعيدة، فقد انتقل عدد الاصابات من 59 إلى 69 حالة، أي بمعدل إصابة واحدة كل يوم.

وأكد أنه من بين الأسباب تنقلات المواطنين لولايات مجاورة بعد فتح الشواطئ والمنتزهات، داعيا لمزيد من اليقظة واحترام الإجراءات الوقائية.

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الجمعة، عن تسجيل 304 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وكشف رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 45773 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأفاد جمال فورار أن وزارة الصحة سجلت وفاة 8 أشخاص بالفيروس التاجي، ليبلغ مجموع المتوفين 1537 منذ بداية الوباء.

كما تم تسجيل 253 حالة شفاء جديدة من الفيروس التاجي، ليرتفع الإجمالي إلى 32259.