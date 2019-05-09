سعيدة : قتيل و4 جرحى في حادث مرور بقرية تمطلاس

لقي شخص حتفه وأصيب 4 أشخاص بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم الخميس بين ولايتي سعيدة و البيض.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع على الساعة 16 سا 00 د بالطريق الوطني رقم رقم 06 بالتحديد قرية تمطلاس.

وتمثل في وفاة شخص من جنس أنثى بعين المكان تبلغ من العمر 29 سنة.

وإصابة 04 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم طفلين تتراوح أعمارهم ما بين 49 و43 و08 و09 سنوات.

أين تم تقديم لهم الاسعافات الاولية بعين المكان و نقلوا على متن سيارة الاسعاف نحو القطاع الصحي بعين الحجر.

فيما تم نقل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المدني احمد مدغرى.