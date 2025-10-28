سعيدة.. قتيل و5 جرحى في اصطدام بين سيارة وجرار

توفي شخص وأصيب 5 آخرون في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 98 الرابط بين بلديتي يوب وزفيزف بولاية سعيدة.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت مساء اليوم، في حدود الساعة 17:53، لأجل حادث اصطدام بين سيارة سياحية وجرار فلاحي.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر 57 سنة في عين المكان. فيما أُصيب 3 آخرون أعمارهم بين 4 و57 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.

وقدّمت لهم فرق الحماية المدنية الإسعافات الأولية في موقع الحادث. قبل نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المدني ببلدية يوب لتلقي العلاج اللازم.