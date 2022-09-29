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سعيدة: كاميرا النهار ترافق عمل أعوان الإحصاء بمناطق البدو الرحل

بقلم النهار أونلاين
سعيدة: كاميرا النهار ترافق عمل أعوان الإحصاء بمناطق البدو الرحل
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