سعيدة: لجنة تفتيش وزارية لمعاينة ظروف التمدرس بالولاية

حلّت لجنة تفتيشية ابتداء من 16 سبتمبر من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمعاينة ظروف تمدرس التلاميذ بولاية سعيدة.

وتمحور عمل اللجنة الوزارية على متابعة وتقييم الدخول المدرسي 2019/2020 من خلال معاينة المدارس، الأقسام.؟

وكذا متابعة التجهيزات البيداغوجية مع الحرص على نظافة المحيط، والوقوف على عملية تهيئة المدارس وصيانتها.

وتتابع اللجنة توفير التدفئة، الإطعام والنقل المدرسي، وتجهيز المدارس بالطاقات المتجددة، وتأمين مداخل المدارس.

بالإضافة إلى الوقوف على عملية تسيير ملف المنحة المدرسية وإحصاء قوائم المعوزين وإيصالها لمستحقيها.

كما تعكف اللجنة الوزارية على تقييم المشاريع الممنوحة في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

للإشارة المهام التفتيشية للجنة الوزارية ستتواصل لمعاينة كل المدارس المتواجدة عبر بلديات الولاية بهدف توفير كافة الشروط الملائمة لبلوغ تحصيل علمي جيد للتلاميذ.