سعيدة: محاولة إنتحار لطالبة بالجامعة  

في حدود الساعة 15و20د تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سعيدة لنقل طالبة تبلغ من العمر 20سنة. من كلية الحقوق لجامعة سعيدة بعد محاولة إنتحار ورمي نفسها من الطابق الثالث.

حيث تعرضت لاصابات و جروح على مستوى الوجه تم اسعافها في عين المكان. وتم نقلها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفي أحمد مدغري.

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اهتز، مساء اليوم، الحي العتيق حومة الطليان بوسط مدينة سكيكدة ، على وقع جريمة ارتكبها شاب في حق زوجة والده، قبل أن يحاول الانتـحار شـنقاً بعدها، لكن المحاولة فشلت بعد تدخل الجيران.

وعلى إثر ذلك تدخلت مصالح الحماية المدنية تدخلت لنقل جثة الضحية بعد الانتهاء من الاجراءات التي باشرتها الجهات القضائية والأمنية.

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