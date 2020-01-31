سعيدة: مديرية الجهوية للتجارة تفتح تحقيقات بـ 11 وحدة إنتاج حليب مبستر

فتحت المديرية الجهوية للتجارة لسعيدة تحقيقات على مستوى 11 وحدة إنتاج حليب مبستر أكياس بلاستيكية عبر 6 ولايات من الغرب.

ويأتي هذا، للوقوف على مدى احترامها للأسعار القانونية في عملية البيع.

وأوضح مدير ذات الهيئة، هلايلي عمار، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المديرية الجهوية للتجارة وجهت تعليمات لست مديريات ولائية للتجارة تابعة لها.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات سعيدة وتيسمسيلت وتيارت والشلف ومعسكر وغليزان.

وستقوم بفتح تحقيقات على مستوى هذه الوحدات الإنتاجية عمومية وخاصة، لفحص فواتير بيع هذه المادة، والتأكد من احترام تطبيق الأسعار القانونية.

وذكر نفس المسؤول أن فرق مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش عبر المديريات المذكورة، ستقوم بتحرياتها وإنجاز محاضر مخالفات.

ويتم توجيه المحاضر إلى الجهات القضائية في حق أي مؤسسة إنتاجية للحليب المدعم عبر الولايات المذكورة تقوم بتحرير وممارسة فواتير غير شرعية.

و دعا المدير الجهوي للتجارة جميع مسؤولي هذه الوحدات الإنتاجية للحليب إلى احترام الأسعار القانونية التي نص عليها المرسوم التنفيذي.

كما ذكر أن مصالح التجارة تعمل أيضا على محاربة ظاهرة البيع المشروط للحليب المدعم عبر وحدات إنتاج الحليب المدعم.

ولفت إلى أن موزعي الحليب، لهم الحرية في اقتناء هذه المادة المدعمة من طرف الدولة.

من جهة أخرى، وضعت المديرية الجهوية للتجارة احتياطات احترازية تحسبا لأي وضعية قد تعيق توفير مادة الحليب المدعم للمواطنين.

ويأتي هذا من خلال تكليف مؤسسات إنتاج الحليب المبستر والمقنن عبر الولايات المذكورة بنقل الحليب وتوزيعه على المحلات التجارية، إضافة إلى فتح نقاط البيع.