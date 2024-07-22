سعيدة.. منح سكن لعائلة التلميذ المتفوّق في البكالوريا بوحفص فضلاوي

قامت مصالح ديوان الترقية والتسير العقاري لولاية سعيدة، بإسكان عائلة التلميذ المتفوّق في البكالوريا بوحفص فضلاوي.

وحسب بيان مصالح ولاية سعيدة، فإن عملية إسكان عائلة التلميذ المتحصل على معدل 17.42 في امتحان البكالوريا، تمت تمت تنفيذا للوعد الذي أطلقه الوالي امومن مرموري أمس.

وكان والي ولاية سعيدة، قد استقبل أمس التلميذ بوحفص فضلاوي المتفوق في امتحان شهادة البكالوريا، حيث هنأه وتمنى له التوفيق لتحقيق إنجازات أكبر في المشواره الجامعي.

كما قدم الوالي شكره الجزيل لوالده على جهده في مرافقة إبنه لتحصيل النتائج الممتازة.

وإتخذ والي الولاية قرارات تدخل في إطار تحسن المستوى المعيشي و الدراسي للمتفوق في انتظار حفل التكريم المبرمج خلال الأيام المقبلة.

ومن بين القرارات، التكفل بإتمام الأشغال للسكن الريفي في أقرب الآجال المستفيد منه والده سابقا.

أما في إطار تحسين المستوى في تعليم اللغات، سيتم التكفل بمصاريف المدارس الخاصة، تأهيلا للدخول إلى السنة الجامعية المقلبة دون أي صعوبات.

كما أسدى الوالي تعليمة لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين السخونة بضرورة تسجيل مشروع انجاز طريق من شأنه فك العزلة عن سكان المنطقة ضمن برنامج التنمية البلدي PCD لسنة 2025.