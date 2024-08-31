سعيدة: منع سير مركبات نقل البضائع في هذه الفترة

أعلنت مديرية النقل لولاية سعيدة، عن منع سير مركبات نقل البضائع، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 سبتمبر 2024.

وحسب بيان للمديرية، فإنه يمنع سير مركبات نقل البضائع “حصى ورمل وخشب ومشتقاته وكل مواد البناء الأخرى”، وكذا صهاريج الوقود. خلال الفترة الممتدة من 06 سبتمبر 2024 على الساعة صفر “00 سا 00 د” إلى 08 سبتمبر 2024 على الساعة الخامسة صباحاً.

وإستثنى هذا القرار، المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية من حليب ودقيق ولحم وفواكه.