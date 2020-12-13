سعيدة: نجاح أول عملية استخراج حصى الكلى عبر الجلد بمستشفى أحمد مدغري 

نجحت بمستشفى أحمد مدغري،أول عملية خاصة بمصلحة جراحة المسالك البولية، والتي تمثلت في استخراج حصى الكلى عبر الجلد.

وأشرف الفريق الطبي المؤلف من كل من الدكاترة، بوشعالة وياسية وشلف، بمساعدة الطاقم الشبه طبي لجناح العمليات المركزي للمستشفى مدغري.

وأشارت المؤسسة الاستشفائية في بيان لها أن العملية كانت لمريض في حالة مستعجلة حرجة، حيث دامت 5 ساعات.

وعبرت المؤسسة عن سعادتها وافتخارها بمثل هذا الإنجاز الطبي الجديد الذي ستكون له انعكاسات ايجابية جدا على القطاع الصحي لسعيدة.

للإشارة فإن مثل هذه العملية تجرى عادة في المراكز الجامعية الصحية والقطاعات الخاصة التي يصل ثمنها إلى 40 مليون سنتيم.