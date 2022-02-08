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قناة النهار

سعيدة نغزة: إذا أردنا التكلم عن الجزائر الجديدة فعلينا القضاء على الإحتكار في كل القطاعات

بقلم قناة النهار
سعيدة نغزة: إذا أردنا التكلم عن الجزائر الجديدة فعلينا القضاء على الإحتكار في كل القطاعات
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