قناة النهار سعيدة نغزة: إذا أردنا التكلم عن الجزائر الجديدة فعلينا القضاء على الإحتكار في كل القطاعات بقلم قناة النهار نشر في 08 فيفري 2022 - 21:45 تساؤلات شارك غرِّد أرسل 63 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: رئيس الجمهورية يستقبل ناصر الخليفي رابط دائم : https://nhar.tv/ToF94 اقرأ أيضا رئيسة دائرة عين ولمان: ترحيل العائلات المتضررة إلى بيت الشباب قناة النهار 02 فيفري صريح جدا: في حال إختطاف أحد الزوجين من سيدفع الفدية..إجابات صادمة قناة النهار 07 فيفري طالع هابط: قضية شائكة في تبسة بسب قطع أراضي وأربع ولاة ما فراوهاش قناة النهار 27 جانفي صريح جدا: هكذا يقضي التلاميذ عطلتهم المؤقتة..القراية ما يطلوش عليها قناة النهار 01 فيفري زين عامر: نتمنى يسجل سليماني ويحتفل كما إحتفل في 2014 قناة النهار 19 جانفي غياب اللافتات إشارات المرور متوقفة..سياقة خارج القانون قناة النهار 06 فيفري محرز: "علينا استعادة الفعالية التي افتقدناها في أول مبارتين" الرياضة 19 جانفي مداهمات لمصالح الدرك على المخازن والتجار المضاربين في الأعلاف والقمح قناة النهار 06 فيفري إمرأة بتيسمسيلت.."حلمي نكسب دار فيها بلافون ومرحاض !!" قناة النهار 01 فيفري شح الأمطار وتأخر مشاريع تحلية مياه البحر..هل الجزائر مهـ.ـددة في أمنها المائي ؟ قناة النهار 07 فيفري