سعيدة نغزة: الإدارة هي من تعرقل أوامر رئيس الجمهورية وعلينا الذهاب للرقمنة

كشفت سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن الادارة الجزائرية هي من تعرقل أوامر رئيس الجمهورية وعلينا الذهاب للرقمنة. حيث ان أوامر الرئيس لا تطبق في الميدان. وان أكبر العراقيل التي تواجه المستثمرين هي البيروقراطية.

وخلال نزولها ضيفا على تلفزيون النهار اكدت سعيدة نغزة أن التوجه إلى الرقمنة وفي اسرع وقت ممكن لأنها الوسيلة الوحيدة للقضاء على البيروقراطية. وكذا القضاء على الرشوة وسيطرة المسؤولين الصغار على الإدارة. وأشارت نغزة إلى ان كل القطاعات تعاني اليوم من عدة مشاكل.

واشارت نغزة إلى وجود عدة عراقيل يصادفها المواطن من قبل الادارة مثلا السجل التجاري في حد ذاته فيه قوانين تعجيزية يجب مراجعتها.

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