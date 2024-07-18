سعيدة نغزة تودع ملف ترشحها للرئاسيات

حلت الراغبة في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024، سعيدة نغزة، مساء اليوم بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم (الجزائر العاصمة).

وذلك لأجل إيداع ملف التصريح بالترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وفي تصريح للصحافة عقب عملية الإيداع, قالت سعيدة نغزة:” قدمت ملف ترشحي كاملا وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات.”

وأضافت نغزة:” أشكر السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات على تجاوبها ومرافقتها لنا، وكذا وسائل الاعلام لتغطيتها وتواصلها مع طقم الحملة.”

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد أفادت في بيان لها أول أمس الثلاثاء, أن آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، هو يوم الخميس 18 جويلية في منتصف الليل (00:00).