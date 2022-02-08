قناة النهار سعيدة نغزة: رئيس الجمهورية يعطي أوامر مباشرة لكن لا تطبق والمتعامل الإقتصادي ولى يخاف بقلم قناة النهار نشر في 08 فيفري 2022 - 19:42 تساؤلات شارك غرِّد أرسل 11 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: غريليش مخمور يحدث أزمة أمام أحد الملاهي.. محرز “ما فهم والو” رابط دائم : https://nhar.tv/QbsU8 اقرأ أيضا بنك الجزائر يتيح للبنوك القدرة على الإقتراض فيما بينها بالعملة الصعبة قناة النهار 30 جانفي جولة في أسواق التجزئة .. خضر تواصل أسعارها الإرتفاع وأخرى تستقر قناة النهار 25 جانفي بعد ارتفاع أسعار الأجهزة الكهرومنزلية..إقبال على محلات تصليح المستعملة منها قناة النهار 04 فيفري رئيس الكاف: المنتخب الجزائري يجعل إفريقيا تفتخر قناة النهار 22 جانفي مجتمع: أخطاء طبية تودي بحياة الأمهات وتتسبب بعاهات وتشوهات قناة النهار 07 فيفري محمد شعيب يقصف أمين العبدي بعد إستقالته قناة النهار 24 جانفي رفض الإفراج عن ريفكا ونوميديا لزول و9 متهمين آخرين الوطني 02 فيفري صحة: أوميكرون يتفرع إلى المتحور الخفي..والخبراء يطمئنون قناة النهار 01 فيفري صريح جدا: أي مادة تعليمية يرى الجزائريون أنها إضافة للمنظومة التربوية قناة النهار 30 جانفي شرطة مطار أحمد بن بلة الدولي: تمكنا من إكتشاف حالات تزوير إختبارات البي سي آر قناة النهار 05 فيفري