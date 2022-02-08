سعيدة نغزة: عندنا أزمة رجال في الجزائر همهم الوحيد المناصب فقط

صرحت سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية خلال نزولها ضيفا على تلفزيون النهار ان الجزائر لديها أزمة رجال في الجزائر ولا يريدون سوى المناصب.

وأضافت نغزة أنه لا يوجد الرجل المناسب في المكان المناسب في تقلد المناصب في الجزائر . كما رحبت نغزة بالرجال الاكفاء الذين يريدون خدمة البلاد والتضحية من اجل الجزائر.

وتابعت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية نريد في الجزائر الرجال الذي لا يكذبون على الرئيس وهمهم خدمة الجزائر وفقط.

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كشفت سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن الادارة الجزائرية هي من تعرقل أوامر رئيس الجمهورية وعلينا الذهاب للرقمنة. حيث ان أوامر الرئيس لا تطبق في الميدان. وان أكبر العراقيل التي تواجه المستثمرين هي البيروقراطية.

وخلال نزولها ضيفا على تلفزيون النهار اكدت سعيدة نغزة أن التوجه إلى الرقمنة وفي اسرع وقت ممكن لأنها الوسيلة الوحيدة للقضاء على البيروقراطية. وكذا القضاء على الرشوة وسيطرة المسؤولين الصغار على الإدارة. وأشارت نغزة إلى ان كل القطاعات تعاني اليوم من عدة مشاكل.

واشارت نغزة إلى وجود عدة عراقيل يصادفها المواطن من قبل الادارة مثلا السجل التجاري في حد ذاته فيه قوانين تعجيزية يجب مراجعتها.