سعيدة: وزير الموارد المائية يأمر بتسريع الأشغال لتزويد منطقة أولاد براهم بالماء الشروب

انطلقت ثاني أيام زيارة وزير الموارد المائية أرزقي براقي لولاية سعيدة اليوم الثلاثاء، وذلك من بلدية “ولاد براهم”.

أين استمع الوزير، رفقة والي الولاية سعيد سعيود، إلى عرض مفصل حول مشروع تحويل المياه الشروب لتزويد منطقة ولاد براهم انطلاقا من بئري واد العابد.

وعليه جاءت تعليمات الوزير لتسريع وتيرة أشغال المشروع أن يتم تموينه على مرحلتين.

وتتمثل المرحلة الأولى في ايصال القنوات والعمل على محطة الضخ لضمان تزويد المنطقة بالمياه الشروب.

وفيما يخص المرحلة الثانية: تأمين المشروع بإنشاء خزانات تصل سعتها على الأقل 5000م مكعب ، خاصة وأن المنطقة مؤهلة لازدياد كثافتها السكانية مع آفاق 2030.

كما قام أرزقي براقي بتكليف الجزائرية للمياه للانطلاق في الأشغال هذا الأسبوع كأقصى حد، ووضع 5 ورشات عمل للإسراع في وتيرة الأشغال للقضاء على مشكل التزود بالمياه نهائيا بالنسبة لمنطقة أولاد براهم، وتمكين السكان من التزود بالمياه الشروب قبل نهاية الصيف.

كما وقف الوزير على انشغالات المواطنين بالمنطقة، أين تنقل مع بعض السكان للاطلاع على الوضع والذي يتمثل بوجود حفرة تصب بها قناة الصرف الصحي.

وشدد الوزير على المدير العام للديوان الوطني للتطهير، أن يتكفل بالمشكل وتصحيح الوضعية لضمان سلامة المواطنين.