سعيدة: وضع حد لمروج المخدرات وحجز أكثر من 4,5 كلغ من الكيف المعالج 

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخص يبلغ 19 سنة، تورط بقضية تخزين وترويج المخدرات.

وقائع القضية تعود لاستغلال عناصر الفرقة لمعلومة مفادها اتخاذ شخص المحلات التجارية المهجورة بحي البرج 02 محلا لتخزين وترويج المخدرات.

وتم برمجة عملية تفتيش للمحل التجاري بالتنسيق مع الجهات القضائية والتي أسفرت عن حجز 275,3 غرام من الكيف المعالج.

وبعد التحقيق مع هذا الأخير، إعترف بالفعل المنسوب إليه، وكشف عن هوية مموله الرئيسي.

وتم تفتيش مسكنه العائلي الكائن ببلدية الرباحية سعيدة، حيث تم ضبط 4,3 كلغ من الكيف المعالج بمجموع 4,575 كلغ من الكيف المعالج.

وحجز مبلغ مالي مقدر بأزيد من 26 مليون سنتيم من عائدات ترويج هاته السموم.

المشتبه فيه أنجز ضده إجراء قضائي وسيقدم أمام نيابة الجمهورية.