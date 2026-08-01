سعيدة.. وفاة امرأة وإصابة 3 آخرين في اصطدام بين سيارة وجرار 

توفيت امرأة وأصيب 3 آخرين في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 104، بلدية مولاي العربي ودائرة عين الحجر، ولاية سعيدة.

وتدخلت الحماية المدنية وفقا لبيانها على الساعة 20:40 ، من أجل حادث اصطدام بين سيارة سياحية وجرار مزود بصهريج ماء.

خلّف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر 44 سنة في عين المكان. حيث تم نقل وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وإصابة 3 أشخاص تتراوح اعمارهم بين سنة و 52 سنة بجروح مختلفة. قُدمت لهم الإسعافات الأولية ونُقلوا إلى القطاع الصحي بعين الحجر.