سعيدة: وفاة امرأتين اختناقا بالغاز في حي السلام

توفيت اليوم الأحد امرأتين بولاية سعيدة. بسبب اختناقهما بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وتدخّلت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم، على الساعة 05:55، من أجل إسعاف وإجلاء شخصين من جنس أنثى. تبلغان من العمر 67 و65 سنة، إثر تعرضهما للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخّان الماء داخل مسكنهما الواقع بحي السلام 02.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية في عين المكان قبل نقلهما على وجه السرعة إلى المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم.