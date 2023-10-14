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أخبار الجزائر

سعيدة.. وفاة شخصين واصابة 5 آخرين في حادث مرور  

بقلم ع.ع
سعيدة.. وفاة شخصين واصابة 5 آخرين في حادث مرور  
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سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية سعيدة مساء يوم الجمعة وبحدود الساعة 23سا 00د، حادث اصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 94 في شطره الرابط بين بلدية سعيدة و قرية عين الزرقاء بلدية اولاد خالد دائرة سيدي بوبكر .

 وحسب ذات المصالح الحادث خلف وفاة شخصين ( 33 و 43 سنة ) بعين المكان تم نقلهم الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى احمد مدغري و اصابة 05 اشخاص آخرين تتراوح اعمارهم ما بين 46 سنة و 06 اشهر تم اسعافهم بعين المكان و نقلوا الى مصلحة الاستعجالات بذات المستشفى.

رابط دائم : https://nhar.tv/QuSEK
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