سعيدة.. وفاة شخصين واصابة 5 آخرين في حادث مرور
بقلم ع.ع
سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية سعيدة مساء يوم الجمعة وبحدود الساعة 23سا 00د، حادث اصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 94 في شطره الرابط بين بلدية سعيدة و قرية عين الزرقاء بلدية اولاد خالد دائرة سيدي بوبكر .
وحسب ذات المصالح الحادث خلف وفاة شخصين ( 33 و 43 سنة ) بعين المكان تم نقلهم الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى احمد مدغري و اصابة 05 اشخاص آخرين تتراوح اعمارهم ما بين 46 سنة و 06 اشهر تم اسعافهم بعين المكان و نقلوا الى مصلحة الاستعجالات بذات المستشفى.
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