سعيدة: وفاة شخص في اصطدام بين سيارتين

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في خادث مرور، وقع اليوم الاثنين، بالطريق الوطني رقم 6 في شطره الرابط بين بلديتي سيدي اعمر و بوبكر بولاية سعيدة.

وفي هذا السياق، تدخلت مصالح الحماية المدنية للولاية و المتمثلة في الوحدة الثانوية بسيدي بوبكر على الساعة 7 سا و 20 د من اجل حادث مرور.

حيث تمثل في اصطدام بين سيارة نفعية و أخرى سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 6 في شطره الرابط بين بلديتي سيدي اعمر و سيدي بوبكر.

أين خلف الحادث وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 41 سنة نقل الى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية بسيدي بوبكر.

كما تم تسجيل مصاب بجروح متفاوتة تم اسعافه ونقله الى ذات المؤسسة.

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كما توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة وأصيبت إمرأة في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 6. وذلك في شطره الرابط بين مفترق الطرق سيدي احمد وقرية تيمطلاس بولاية سعيدة.

الحادث وقع في حدود الساعة 15 سا و 05د بين سيدي احمد وقرية تيمطلاس. وتمثل في اصطدام ما بين سيارة نفعية من نوع مارسيداس سبيرنتار وسيارة من نوع بيجو 405.

وخلف الحادث وفاة 4 اشخاص وهم الأب وثلاثة أبناء فيما إصيبت الام بجروح متعددة.

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