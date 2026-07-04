سعيدة.. وفاة طفل دهسا تحت عجلات شاحنة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية سعيدة، اليوم السبت، حادث مرور مميت بالمكان المسمى قرية سيدي مبارك، ببلدية مولاي لعربي، والذي أسفر عن وفاة طفل.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث تمثل في دهس شاحنة لطفل بالمكان المسمى قرية سيدي مبارك. بلدية مولاي لعربي، ودائرة عين الحجر بولاية سعيدة.

مشيرة أن الضحية طفل يبلغ من العمر سنتين(02)، وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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